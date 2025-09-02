Haberler

Rizeli Dağcılar Kazbek Dağı'na Tırmandı, Filistin'e Destek Bayrağı Açtı

Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak Spor İhtisas Kulübü (KDRK) Dağcılık Kulübü üyeleri, 23-29 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan'da deniz seviyesinden 5 bin 54 metre yüksekliğindeki Kazbek Dağı'na tırmandı. Kafile başkanlığını KDRK üyesi Ali Yılmaz'ın gerçekleştirdiği tırmanışta 7 kişilik ekip, 6'ncı günde zirveye ulaştı. Buzullarla kaplı zorlu tırmanışı tamamlayan ekip, zirvede buluştukları Azerbaycan ve Polonyalı dağcılarla birlikte Filistin bayrağı açarak, saldırı altındaki Filistinlilere destek verdi.

