- Rizeli araştırmacı, Rizespor'un 55 sezonluk maç istatistiklerini kitap haline getirdi

RİZE - Rize'de yaşayan 41 yaşındaki Mehmet Tahsin Tansu, Çaykur Rizespor'un 55 sezonluk maç istatistiklerini kaleme aldı.

Rizeli araştırmacı Mehmet Tahsin Tansu, ilk olarak Eylül 2022 yılında çıkardığı ' Rizespor maç hikayeleri' kitabının ardından yeni bir kitap daha hazırladı. Yeşil-mavili ekibin profesyonel olduğu 1968 yılından itibaren 55 sezon boyunca oynadığı 1991 farklı maçın istatistiklerini araştıran 41 yaşındaki Tansu, kitabı eski gazete küpürlerinden veya farklı kaynaklardan bularak hazırladı. Kitapta Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Türkiye Kupası, play-off ve Avrupa Intertoto kupalarındaki maçların istatistikleri yer alıyor. Bir yayıneviyle anlaşan Tansu, herhangi bir maddi destek almadan çalışmayı kitap haline getirtti.

"Kitabımda Rizespor'un tarihinde oynadığı tüm maçların istatistikleri bulunmakta"

Mehmet Tahsin Tansu, kitabında Rizespor'un 55 sezonluk maç istatistiklerini kaleme aldığını belirterek, "İlk kitabım Eylül 2022'de, Rizespor maç hikayeleri, adıyla çıktı. Kitabın içeriğinde Rizespor tarihinde oynadığı ilginç maçların hikayeleri bulunmakta. İkinci kitabım Haziran 2023'te Rizespor maç istatistikleri olarak çıktı. Kitabımda Rizespor tarihinde oynadığı tüm maçların istatistikleri var. Rizespor'un toplam maç sayısı 1991 ve 6 farklı kulvarda oynanan maçlardır. Bunlar Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Türkiye Kupası, play-off ve Avrupa Intertoto Kupası. Rizespor 1968 yılında profesyonel olduğu tarihten 1974 yılına kadar 6 yıl 3. Lig'de mücadele etti. 1973-1974 sezonunda şampiyon olarak 2. Lig'e çıktı. 2. Lig'de 5 sezon mücadele etti ve 1979-1980 sezonunda 1. Lig'e yükseldi. Ancak 1992-1993 sezonunda ligin son maçında cezalı oyuncu oynatmasından dolayı federasyon tarafından 3. Lig'e düşürüldü ve 1993-19994 sezonunda 3. Lig'de mücadele etti ama o sezon şampiyon olarak tekrardan bir üst lige çıktı" şeklinde konuştu.

"Rizespor, Süper Lig'de en fazla mücadele eden 14 takımdan biridir"

Rizespor'un, Türkiye'de şehir takımları arasında Süper Lig'de en fazla mücadele eden 14 takımdan biri olduğunu ifade eden Tansu, "2019 yılına kadar Orduspor 45 maçla en üst sıradaydı. 2019'dan sonra Beşiktaş 50 maçla en fazla karşılaştığı rakip oldu. Rizespor bu maçların içerisinde 10 maçta galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş ise 31 müsabakada galibiyetle ayrılan taraf oldu. 9 mücadele beraberlikle sona erdi. Bugüne kadar 153 rakiple karşılaştık. 80'e yakın rakibin durumu içler acısı diyebiliriz. Çoğunun kapısına kilit vuruldu. Şehir kulüplerinden Gaziantepspor, Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Erzurumspor gibi kulüpler kapandı. Bazı kulüpler farklı kulüplerle birleşerek o şekilde yola devam ediyor. Rizespor, Türkiye'deki şehir takımları arasında Süper Lig'de en fazla mücadele eden 14 takımdan biridir. 21 sezon oynadık, bu sezon 22 sezon olacak. Bugüne kadar en fazla mücadele eden şehir takımı" diye konuştu.

"Kendi imkanlarımla kitabı piyasaya sürdüm"

Kitabı tamamen kendi imkanlarıyla çıkarttığını söyleyen Mehmet Tahsin Tansu, "Yine kendi imkanlarımla kitabı piyasaya sürdüm. İlk kitap kadar zorlu olmadı. En azından tecrübe sahibiydim. İlk kitaba göre daha kolaydı. Kitabın temini konusunda, kitabın ismi internete yazılarak yayınevinin sitesinden kolaylıkla temin edilebilir. Bugüne kadar Türkiye'de hiçbir takımda yapılmayan bir çalışma. İstatistiksel olarak hiçbir takımda böyle bir şey yapılmadı. 3. kitabım olan Rizespor maç kadroları ve istatistikleri adında bir kitabım hazır. Bin 200 sayfadan oluşuyor. 55 sezonluk tüm veriler mevcuttur. Basımı maliyetli olduğu için bir destek gerekiyor. Kitap yüzde 99.9 doğru verilerden oluşuyor. Rizespor tarihi ile ilgili tamamen doğru bilgilerden oluşan bir kitaptır. Futbolcuların maç sayılarından kalecilerin yedikleri gollere, teknik direktörlerin maç sayılarına, hatta bir maçta forma giyen futbolcuların fotoğraflarına kadar tüm veriler kitapta bulunmakta. Bulamadığım 5 tane futbolcu oldu" ifadelerini kullandı.