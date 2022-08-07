Rize haberleri: Çaykur Rizespor taraftarı lig meşalesini yaktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rize haberleri: Çaykur Rizespor taraftarı lig meşalesini yaktı

Rize haberleri: Çaykur Rizespor taraftarı lig meşalesini yaktı

Rize haber: Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanıyla bir araya gelerek statta lig meşalesini yaktı.

 - Güncelleme:

Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanıyla bir araya gelerek statta lig meşalesini yaktı.

TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, taraftarlar ve yönetim bir araya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda Turgut'un ilk meşaleyi yakmasıyla tribünde olan taraftar da ellerindeki meşaleleri yakarak büyük bir coşku yaşadı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Rizespor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title