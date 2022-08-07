Rize haberleri: Çaykur Rizespor taraftarı lig meşalesini yaktı Rize haber: Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanıyla bir araya gelerek statta lig meşalesini yaktı. Çaykur Rizespor taraftarları, kulüp başkanıyla bir araya gelerek statta lig meşalesini yaktı. TFF 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, taraftarlar ve yönetim bir araya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda Turgut'un ilk meşaleyi yakmasıyla tribünde olan taraftar da ellerindeki meşaleleri yakarak büyük bir coşku yaşadı. - RİZE İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Rizespor Spor Haberler

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