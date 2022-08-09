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Rize haberleri: Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi

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Rize haberleri: Çaykur Rizespor camiası birliktelik yürüyüşü düzenledi

Edinilen Rize gelişmesine göre Çaykur Rizespor camiası, Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi taraftarlarla buluşup, kentte birliktelik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çaykur Rizespor camiası, Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi taraftarlarla buluşup, kentte birliktelik yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor, cumartesi günü ilk hafta maçında evinde Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde bugün Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, il protokolü, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve  taraftar birliktelik yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Hep bir ağızdan atılan sloganlarla devam eden yürüyüş, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinin ardından meydanda tulum müziği eşliğinde oynanan horonla sona erdi.Tüm şehir halkı ile bütünleşerek tribünleri doldurmak istediklerini vurgulayan Başkan İbrahim Turgut, "Bugün burada en güzel örneğini yaşadık. İlk maç için başlattığımız bu yürüyüşümüzü şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Özellikle kadınları ve çocukları stada çekmek istiyoruz. Sportif başarı her zaman önceliğimiz, şampiyonluk yolunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şampiyon olacağımıza da inanıyorum. Bunun için çalışmalarımızı bu şekilde dizayn ettik" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Spor

İbrahim Turgut Rizespor Ankara Spor Haberler

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