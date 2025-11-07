Haberler

Rize'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Tanıtıldı

Güncelleme:
Rize'nin Senoz Vadisi'nde gerçekleştirilecek olan Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Organizasyon, spor turizmi kapsamında Rize'nin marka değerini artırmayı hedefliyor.

Rize'nin Senoz Vadisi'nde gerçekleşecek Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı protokol üyeleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Rize'de bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Başkan Vekili Ogün Baysan, Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke ve davetliler katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Senoz Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nı ilk kez gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyon; spor turizmi kapsamında bölgenin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Hedefimiz, bu organizasyonu geleneksel hale getirerek Senoz Vadisi'ni uluslararası motor sporları takviminde söz sahibi bir merkez yapmaktır" dedi.

Vali Baydaş: "Rize olarak turizmden yüksek beklentimiz var"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ise konuşmasına 2023 Kasım ayında gerçekleştirilen Spor Turizmi Çalıştayı'nı hatırlatarak başladı. Baydaş, "Genelde çalıştaylarda çok şey konuşulur, yazılır, bir rapor hazırlanır ama ardından kimse dönüp bakmaz. Bu nedenle biz o gün 'Kendimize net hedefler ve uygulanabilir eylemler belirlemeliyiz' demiştim. 1-2 yıl içinde hep birlikte bu hedeflerin gerçekleştiğine şahit olacağız demiştim. Bugün burada bu sözün karşılık bulduğunu görüyoruz. Rize olarak turizmden yüksek beklentimiz var. Ancak turizm sezonu ağırlıklı olarak mayıs-eylül dönemine sıkışmış durumda. Biz bu döngüyü kırmayı hedefledik. Spor turizmi ile sezonu ilkbahar, sonbahar ve kış aylarına da genişletebileceğimizi gördük. İkinci önemli hedefimiz ise turizmi yalnızca birkaç lokasyona değil, şehrin tamamına, dağlara ve vadilere yaymaktı. Bir çok federasyonun ulusal ve uluslararası etkinlik takvimlerinde artık Rize'yi tercih ettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay UTMB organizasyonunu büyük bir başarıyla gerçekleştirdik. Bugün ise Senoz Vadisi'nde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rize'nin raftingde Türkiye'nin merkezlerinden biri olduğunu, ultra maraton organizasyonlarının dünyada örnek gösterilecek düzeye ulaştığını kaydeden Vali Baydaş, motosiklet ve ATV branşlarında da ilk kez bu ölçekte bir organizasyon düzenlendiğinin altını çizdi ve hedeflerinin bu yarışı Türkiye Şampiyonası'nın ötesine taşıyarak Avrupa Şampiyonası'nın da vazgeçilmez duraklarından biri yapmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Senoz Vadisi'nde 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu büyük organizasyonla birlikte, Rize'nin motor sporlarındaki marka değerinin daha da yükselmesi hedefleniyor. Türkiye ve ATV Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği bu etkinlik, Rize'nin spor turizmi vizyonuna önemli katkılar sunacak. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

