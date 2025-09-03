Rize'de Rafting Avrupa Kupası Başladı

Rafting Avrupa Kupası, Türkiye Kano Federasyonu'nun ev sahipliğinde Rize'de başladı.

Türkiye Kano Federasyonu'nun ev sahipliğini yaptığı Rafting Avrupa Kupası, Rize'nin Ardeşen ilçesi, Fırtına Deresi üzerinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda yapılıyor. Türkiye, İran, Bosna Hersek, Kazakistan ve İtalya olmak üzere 5 ülkeden 29 takım ve 150 sporcuyla gerçekleşen yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmalarda botla yarışan sporcuların yanı sıra antrenörleri ve takım arkadaşları da yarışan sporcuları karadan koşarak takip etti. Bağırarak yarışan sporculara destek veren antrenörler ve sporcu arkadaşları da adeta onlarla beraber yarıştı.

Ramazan Öztürk: "Büyük bir atmosfer, büyük bir organizasyon"

Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, yarışlarla ilgili yaptığı açıklamada, güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını için mutlu olduklarını dile getirerek, "5 ülkeden katılım sağlandı. Şu anda yaklaşık 150 sporcu var. Burada yaklaşık 5 ülkeden inanılmaz bir katılımcı var. Büyük bir atmosfer, büyük bir organizasyon. Rafting Avrupa kupası, Rafting Dünya Federasyonu'nun takviminde yer alan ve Kano Federasyonluğu ev sahipliğinde yapılan bir organizasyon. Yarışmalarımız 5 Eylül'e kadar devam edecek. 5 Eylül'de inşallah son bulacak ve madalya seremonisini gerçekleştireceğiz. Güzel bir organizasyon bu organizasyonları da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Altay: "Karadeniz hırçındır, Fırtına Deresi daha hırçındır"

Ardeşen Kaymakamı Ferhat Altay ise Rize'nin raftinge olan elverişliliğine dikkat çekerek, "Hem hava çok güzel hem mekan çok güzel hem de suyumuz berrak. Bizim açımızdan çok keyifli geçiyor. Anladığım kadarıyla sporcularımız da çok güzel eğleniyorlar. Hem de güzel güzel yarışıyorlar. Ben ilk defa rafting yaptım. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Ben yüzmeyi de burada öğrendim. O yüzden Karadeniz hırçındır, Fırtına Deresi daha hırçındır ama insana yaşamayı, doğayla uyumlu bir şekilde hareket etmeyi öğretir diyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Biz hem emniyet ve asayiş açısından gerekli tedbirleri aldık hem de spor açısından bir risk oluşması varsa hem Gençlik Spor Müdürlüğümüz hem federasyonumuz hem ilçe müdürlüğümüz gerekli tedbirlerini aldı. Allah'ın izniyle kazasız belasız atlatacağımızı düşünüyoruz. Arkadaşlarımız çok tecrübeliler. Şu zamana kadar herhangi bir problem yaşamadık inşallah da yaşamayacağız" dedi.

Gürkan Köse: "5 ülke, 29 takım ve 150 sporcu"

Özellikle Türkiye'ye yakın ülkelerin yarışlara katılım sağlandığını kaydeden Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse de, "Gayet keyifli güzel bir atmosferde gerçekleşiyor. Spor Bakanlığımızın himayesinde, Rize Valiliğimizin destekleriyle ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün destekleriyle beraber federasyon olarak ortak bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Toplamda 5 ülke, 29 takım ve 150 sporcuyla, kafile, antrenör ve idarecilerle beraber toplam iki yüzü kişiyle burada güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Katılımda özellikle bize yakın olan ülkeler bizi tercih ettiler. İran, Bosna, Kazakistan, İtalya ve Türkiye'nin katılımlarıyla gerçekleştiriyoruz. Oldukça keyif alıyoruz, atmosfer çok iyi. Gelen misafirlerimiz ülkemizden çok memnunlar. Ülkemizi vizyoner olarak, misafirperverliğimizle, sportif aktivitelerimizle ve parkurumuzun güzelliğiyle gayet iyi temsil ediyoruz. Bizler de kendi karnemizde şu anda artıyı hissediyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE