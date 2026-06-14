Rize'de dev ekranda milli maç heyecanı

RİZE'de A MİLLİ Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaştığı mücadele, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekrandan izlendi. Meydanı dolduran kalabalık dronla görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aranın ardından katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynadı. Kanada'nın Vancuouver kentinde Türkiye saati ile 07.00'de başlayan maçı bazı vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan dev ekrandan takip etti. Erken saatlerde meydana gelen vatandaşlar, kamp sandalyeleri ve piknik masalarını kurarak karşılaşmayı izledi. Buradaki vatandaşlara Rize Belediyesi ikramlarda bulundu. Birçok taraftarın tek yürek olduğu anlar ise dronla görüntülendi.

Öte yandan bir çay üreticisi ise mücadeleyi çay bahçesinde telefonuyla takip etti.

'BEN 24 YIL ÖNDE BU HEYECANI YAŞADIM'

24 yıl önce yaşadığı duyguları çocuklarına yaşatmak için ailesiyle meydana gelen Ülkü Yılmaz, "Bu kadar kalabalık beklemiyordum" dedi.

Aynur Aydın ise, "Valla burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı