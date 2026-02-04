Haberler

"Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı tamamlandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde düzenlenen 'Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası' Türkiye etabı, yoğun kar yağışı altında final yarışlarıyla tamamlandı. 8 ülkeden 28 sporcu, 780 metrelik özel pistte ter döktü. Erkeklerde Finlandiya, kadınlarda ise İsveç sporcuları ilk üç sırayı elde etti.

Rize'nin Güneysu ilçesinde, "Yeşilay Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası"nın Türkiye etabı sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Yeşilay ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle "Spor, bağımlılıklardan korur" sloganıyla 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda düzenlenen şampiyona, yoğun kar yağışı altında final yarışlarıyla sona erdi.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi aştığı yaylada hazırlanan 780 metrelik özel pistte, 8 ülkeden 28 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Teknik virajlar, dik rampalar ve atlayış noktaları, yarışmacıların hız ve denge becerilerini ön plana çıkarırken, yer yer 10 metreyi bulan sıçrayışlar izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Erkeklerde Finlandiyalı sporcular ilk üç basamağı kazandı. Aki Pıhlaja birinci, Aki Posedon ikinci ve Topi Posti üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise ilk üç sıralamayı İsveçli sporcular aldı. Wilma Jonsson birinci, Hilda Öhman ikinci, Tilde Karelius ise üçüncü oldu.

Final yarışlarının ardından düzenlenen ödül törenine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Vali Yardımcısı Murat Öztürk ve Abdullah Kurt, Güneysu Kaymakamı Eyup Gürdal, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Yeşilay Spor Kulüpleri Başkanı Hasan Siret Albayrak ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor
