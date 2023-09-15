Rize'de Drone ile Kırmızı Işık Denetimi: 951 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drone ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit ederek 951 lira ceza kesildi.

RİZE'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı BölgeTrafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, drone ile kırmızı ışık denetimi gerçekleştirdi. Işık ihlali yapan sürücülere 951 lira ceza kesildi.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki trafik ışıklarında denetim yaptı. Kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik yapılan denetimde, ihlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi. İhlalin ardından denetim noktasında durdurulan sürücüler, polis ekipleri uyarılar bulunup, ceza yazdı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere 951 lira ceza kesildi.