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Rize Çayeli'nde kar altında yapılan Enduro ve ATV şampiyonası sona erdi

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Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Rize ayağı, Çayeli'ndeki Senoz Vadisi'nde kar yağışı altında iki gün sürdü. Türkiye ve Gürcistan'dan yüzlerce sporcu zorlu etaplarda yarıştı; sonuçlar itirazların ardından netleşecek.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın Rize ayağı, Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Senoz Vadisi'nde kar yağışı altında, zorlu doğa koşullarında gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyon, yüksek mücadele seviyesiyle dikkati çekti.

Türkiye'nin dört bir yanından ve Gürcistan'dan organizasyona katılan yüzlerce enduro ve ATV sporcusu, zorlu etaplardan oluşan parkurlarda ödül kürsüsüne çıkabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmacılar, EnduroGP, E1, E2, E3, E1B, E2B, E3B, EC, veteran, kadınlar, gençler, ATV1 ve ATV2 sınıflarında kürsü için ter döktü.

İlk gün Çayeli ilçesinin Seslidere ekstrem parkurunda, ikinci gün ise kar yağışı altında Uzundere etabında nefes kesen anlar yaşandı.

Zorlu parkurları aşan sporculara Senoz Vadisi'nin yemyeşil ormanları, yüksek dağları ve büyüleyici yayla manzarası eşlik etti. Senoz Vadisi'nin güzelliği, lapa lapa yağan karla kartpostalları aratmayan bir görüntü sundu.

Katılımcılara ekstrem bir deneyim sunan yarışın sonuçları, yapılan itirazların ardından netlik kazanacak.??????? Organizasyonun ödül töreni ise Çayeli Kaymakamlığı'nda düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, yaptığı açıklamada, organizasyona katılan ve destek veren herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Burada doğal güzellikleriyle zorlu parkurun birleştiği coğrafyada mücadele eden tüm sporcularımız şampiyon olmuş sayılır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok büyük bir organizasyona imza attık. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığına, Rize Valiliğine, Çayeli Kaymakamlığına da ayrıca teşekkür ederiz. Rize, bu tür etkinlikler sayesinde spor turizminde marka şehir haline geliyor."

Bölgenin spor turizmi potansiyelini ön plana çıkaran şampiyona, Discover Kaçkar çatısı altında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonunun işbirliğiyle hayata geçirildi.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayağı, Ağrı'da düzenlenmişti. Rize'den sonra 3. ve son ayak yarışları ise 21-22 Kasım'da Kocaeli'de yapılacak.

Kaynak: AA
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