Rıza Perçin: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz

Süper Lig ekibi Antalyaspor'un Başkanı Rıza Perçin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

'FENERBAHÇE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden geleni yapacağız. Antalyaspor olarak stadı doldurup puan ya da puanları alacağımıza inanıyorum." dedi.

'CUMA GÜNÜNE KADAR 23 MİLYON TL YATIRMAMIZ GEREK'

Kayseri deplasmanında alınan yenilgi nedeniyle üzüntülü bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Perçin, "Biletler satışa açılmadan bir kale arkasını rakip takıma vereceğimiz yönünde dedikodular çıkmaya başladı. Böyle söylentilerin ortaya çıkmasına anlam veremiyoruz. Biz bu maçtan puan ya da puanlar bekliyoruz ancak bu maçta hasılat da bekliyoruz. 33 bin kişilik stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz. Şu anda kulübümüz mali açıdan zor durumda. Örneğin, bu sabah yapılandırma ile ilgili vergi dairesinden geldiler. Cuma gününe kadar 23 milyon TL yatırmamız gerekiyor ki yapılandırma devam edebilsin. Zaten personelimizin maaşlarını ve forma giyen futbolcularımızın hak edişlerini ödemekte zorlanırken bir de bunlarla uğraşıyoruz" diye konuştu.

'HER KESİMDEN DESTEK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe maçında futbolcuların sahada, taraftarların da tribünde gerekeni yapacağına inandığını belirten Rıza Perçin, "Biz taraftarımıza çok güveniyoruz. Hepimiz bir olursak bu maçın üstesinden geliriz. Ancak bugünden beni ve yöneticilerimizi aramaya başladılar. Maça ücretsiz girmek isteyen çok sayıda insan var. Bu süreçte herkesin taşın altına elini koymasını bekliyoruz. Futbolcularımız sahada elinden geleni yapacak. Biz de yönetim olarak kulübü ayakta tutmak için mücadele ediyoruz. Taraftarımız da Antalyaspor Passolig kartıyla bilet alarak tribünleri doldurmalı. Stadımız 33 bin kişilik ve tamamen dolmasını istiyoruz. Bu maç kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Sadece taraftarımızdan değil, her kesimden destek istiyoruz. Antalya'daki milletvekillerimizi ve bürokratlarımızı da şehrin takımına daha güçlü şekilde sahip çıkmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.