Rıza Kayaalp'in Doping Ceza İtirazı Kazandı, Spora Dönüyor

Kulak çınlaması ve ağrılarını dindirmek için kullandığı ilaç nedeniyle Uluslararası Doping Kontrol Ajansı (ITA) tarafından 'yasaklı madde kullanımından' dolayı müsabakalardan 4 yıl men cezası alan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in, Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz haklı bulundu. Kayaalp, 1 Ocak 2026'dan itibaren istemesi durumunda aktif spor hayatına devam edebilecek.

Ankara'da bulunan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi'nde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ve milli güreşçi Rıza Kayaalp basın toplantısı düzenlendi. Yaptığı konuşmada yaşadığı talihsizliklerden bahseden Rıza Kayaalp, güreş müsabakalarına döneceği tarihten bahsederek bir sorun olmadığını belirtti.

"Hepsinden alnımızın akıyla çıktık"

Yaşadığı süreç yıpratıcı olsa da mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Kayaalp, "Paris 2024 Olimpiyatları'ndan önce bu olay başıma geldiğinde inanın çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. O kadar hayal kırıklığına uğradım ki 5 gün boyunca doğru düzgün ne yemek yiyebildim ne de bir bardak su içebildim. Bu sürecin beni çok yıpratacağının farkındaydım. Ama mücadele etmek için de elimden geleni yapmak istiyordum. Çünkü kasıtlı bir şey yapmadığımı ispatlamam gerekiyordu. 20 yıldır milli takımdayız, 30 yıla yakındır bu sporu yapıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada testlerimizi verip, Allah'a şükür hepsinden alnımızın akıyla çıktık" şeklinde konuştu.

"Tedavim için aldığımı ispatladım"

CAS'ta kendisinin, doktorlarının ve tanıkların geniş çaplı bir savunma verdiklerini anlatan Rıza Kayaalp, "Doktorlarla konuştum, raporum var, mesajlarım var. Vastarel isminde bir ilaç. Performansıma aspirin kadar katkısı olmayan bir şey. Bunu da özellikle vurgulamak istiyordum. Bunun sonucunda hukuken büyük bir mücadeleye girdik. Bize, ITA tarafından 4 yıl ceza verilmişti, bunu CAS'a taşıdık. CAS'ta doktorlarımız, bizler, tanıklar, inanın sabahtan akşama kadar her türlü sorguya maruz kaldık. Çapraz sorgu da dahil sorgulandık. Bunun sonucunda da Allah'a şükürler olsun haklı olduğumuz kanıtlandı. Bunun sevinci ve mutluluğunu yaşıyorum. 1 Ocak'tan itibaren de istediğim takdirde spora devam edebilirim. Buradaki en önemli konu, benim kendimi orada açıklayabilmem. Bu dava sürecini kazanmam beni çok mutlu etti. Güreşte dünyanın en çok madalya kazanan bir sporcusu olarak, böyle bir işi bilinçli şekilde yapmadığımı ispatladım. Tedavim için aldığımı ispatladım" dedi.

Taha Akgül: "Kariyerini tam zirvede bırakacakken, neden böyle bir çaba içerisine girsin"

CAS'tan istedikleri sonucun geldiğini ve milli sporcu Rıza Kayaalp'in güreş müsabakalarında tekrar yer alacağını ifade eden Başkan Taha Akgül de, "Allah'a şükür müjdeli, sevinçli bir haberle karşınıza geldik. CAS'tan istediğimiz sonuç geldi. Kulağındaki bir rahatsızlıktan ötürü kullandığı bir üründen dolayı talihsizlik yaşadı. Tertemiz bir kariyer, 30 senelik tarihi rekorlar. 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası, sayısız defa verilmiş numuneler ve hepsi de tertemiz. Böyle bir sporcu son olimpiyatlarında kariyerini tam zirvede bırakacakken, neden böyle bir çaba içerisine girsin ya da neden böyle bir hata yapsın? Bizler, özellikle sporculuk hayatımızda inanın içtiğimiz her suyu, yediğimiz her yemeği kontrol eden insanlarız" şeklinde konuştu.

Abdullah Çakmar: "Her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz"

Rıza Kayaalp'e desteklerini ileten Abdullah Çakmar da, "Kariyerinde 12 Avrupa, 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası bulunan efsane güreşçimiz, takım kaptanımız Rıza Kayaalp bugün bize gerçekten çok mutlu bir haber verdi. Bugün bayram yaşıyoruz. Çocukken bayramdan bir gün önce annemiz, babamız bize hediye aldığında o hediyeye sarılıp bayram gününü beklerdik, bugün de Rıza'dan aldığımız haber gerçekten o sevince eşdeğer. 2028'e kadar yapacağı güreş hayatında biz her zaman yanındaydık, yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı - ANKARA