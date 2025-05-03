Rıza Çalımbay: "Gerçek hedefimiz Galatasaray maçı değil"

Rıza Çalımbay:
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçın ardından gerçek hedeflerinin Bodrum FK ile oynayacakları maç olduğunu açıkladı.

- Rıza Çalımbay : "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi"

İSTANBUL - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 4-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımabay, "Bizim gerçek hedefimiz bu maç değildi. Bu maçta bu kadar yememiz gerekiyordu. Bizim için önemli değil. Şu anda oynayacağımız 1 maçımız var, Bodrum FK ile. Kafamız, her şeyimiz orada. Bunun için de iyi bir şekilde geçirmeyi düşündük. Maçın başında gol yedik, sonra dağıldık. İkinci yarı arkadaşlar toparladı. O maçtan dolayı kendimizi veremedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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