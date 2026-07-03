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Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdı

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Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, 2026 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye elendikleri maçın ardından milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 35 yaşındaki oyuncu, 119 maçta 40 gol kaydetti.

Cezayirli futbolcu Riyad Mahrez, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, Cezayir'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye elendiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Milli takımla son maçımı oynadım. Kazanabileceğimiz bir maçtı. Hatalar yüzünden iki gol yedik. Bu seviyede bedelini ödüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Orta sahada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda forma giydiği 119 maçta 40 gol kaydetti.

Dünya Kupası'nda J Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Cezayir, son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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