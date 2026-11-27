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Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nde sekizinci günün etkinlikleri sona erdi.

Dünya Etno spor Birliği'nce "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalin sekizinci gününde, yağlı güreş en çok ilgi gösterilen etkinliklerden biri oldu.

Geleneksel özelliklerini koruyarak yedi yüzyılı aşkın bir süredir uygulanan yağlı güreşin doğal çim üzerinde yapılması izleyicilerin ilgisini çekti.

Güreşçileri maniler ve dualarla er meydanına davet eden cazgırın (salavatçı) rolü ile pehlivanların müsabaka öncesinde vücutlarını zeytinyağıyla yağlama geleneği de ziyaretçilerin dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı.

Yağlı güreşte izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği unsurlardan biri de pehlivanların "kıspet" adı verilen özel deri pantolonları giyerek zeytinyağıyla yağlanıp er meydanında mücadele etmesi ve müsabaka öncesinde gerçekleştirdikleri "peşrev" ritüeli oldu.

"Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenen festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen festival, 28 Kasım'da sona erecek.

"Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Kaynak: AA