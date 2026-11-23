Riyad'daki Etnospor Festivali'nin beşinci gününde Türk Dünyası çadırları ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin beşinci gününde Türk Dünyası çadırları ilgi odağı oldu. Festivalde Kazak, Kırgız ve Özbek çadırları ile Orta Asya'ya özgü halk dansları ve geleneksel kıyafet gösterileri beğeniyle izlendi.
Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin beşinci gününde Türk Dünyası çadırları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Dünya Etnospor Birliği tarafından "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla başkent Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalde, Kazak, Kırgız ve Özbek çadırları ziyaretçilerden ilgi gördü.
Orta Asya ülkelerine özgü halk dansları ve geleneksel kıyafetlerin sergilendiği gösteriler, festival ziyaretçileri tarafından beğeniyle takip edildi.
Renkli dans performansları ve yöresel kıyafetler, ziyaretçilere bölgenin kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı sundu.