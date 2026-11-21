BAYBARS CAN - Doğanla avlanma gösterisi, Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nin en çok ilgi çeken etkinlikleri arasında yer aldı.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen festivalde, eğitimli doğanlarla gerçekleştirilen gösteri ziyaretçilerle buluştu.

Ülkenin çöllerinde ve kırsal bölgelerinde nesilden nesile aktarılan doğancılık geleneği, Etno spor Kültür Festivali'nde ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Suudilerin "kanc" olarak adlandırdığı doğancılık, çöl sevgisiyle yırtıcı kuşlara duyulan tutkunun birleştiği köklü bir gelenek olarak öne çıkıyor.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'ne katılan doğan yetiştiricisi ve eğitmeni Meşari el-Uteybi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu mirası korumaya devam edeceklerini belirten el-Uteybi "Bu spor, geçmişten bu yana atalarımızdan kalan bir mirastır. Atalarımız doğanlarla avlanır, avladıkları hayvan hem doğanın hem de göçebe halkın yemeği olurdu." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'da doğan yarışmaları

El-Uteybi, ülkesindeki doğan festivallerinde yüksek ödüllü yarışmaların düzenlendiğini aktardı.

Etno spor Kültür Festivali'nin Riyad'da yapılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren El-Uteybi, "Burada Suudi Arabistan'daki her ailede doğana ilgisi olan birine rastlayabilirsiniz. Bu spor bizim için atlara ve develere duyulan sevgiye benziyor. Bunlar kültürel mirasımızın bir parçası ve bizim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Etnospor Kültür Festivali'ne övgülerde bulunan El-Uteybi, "Bu festivalde gördüğümüz üzere at biniciliği, güreş ve doğan uçurma gösterileri gibi çok sayıda farklı etkinlikler sergileniyor. Burada spor ve kültür çeşitliliğini görmek bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

38 farklı geleneksel spor

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak festival, Riyad'daki New Murabba bölgesinde yapılıyor.

Program kapsamında 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilik sporlarından geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun yer alıyor.

"Riyadh Season" kapsamında 28 Kasıma kadar devam edecek Etnospor Kültür Festivali, dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Kaynak: AA