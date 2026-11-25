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Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nde altıncı günün etkinlikleri sona erdi.

Dünya Etno spor Birliği'nce "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalin altıncı gününde, Gürcistan'a ait binicilik oyunu Tskhenburti, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri oldu.

Tarihsel olarak bir eğlence ve rekabet biçimi olarak tercih edilen eski bir Gürcü binicilik oyunu olan Tskhenburti, atlıların hem binicilik hem de raket kullanma becerilerini sergilemelerini içeriyor.

Geleneksel olarak genellikle milli ve dini bayramlar sırasında, çim kaplı alanlarda açık havada oynanan Tskhenburti, her biri geleneksel yerel kıyafetleri giymiş altı oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanıyor.

Tahta raketler ve lastik bir topun kullanıldığı oyun, toplam 30 dakikalık iki devreye ayrılıyor.

Kuş bölümü, çocukların ilgi odağı oldu

"Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenen festivalin altıncı gününde en çok ilgi gören alanlardan biri de kuş bölümü oldu.

Papağandan baykuşa, kanaryadan serçeye birçok farklı kuş türünün yer aldığı bölüm, özellikle çocukların ilgisini çekti.

Türkiye dışında ilk kez düzenlenen Etno spor Kültür Festivali, yedinci gününde devam edecek.

"Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.

Kaynak: AA