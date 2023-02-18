Rivaldo, Jorge Jesus'un olası yeni adresi hakkında çok net konuştu: Teklifi kesinlikle kabul eder

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Jorge Jesus için Brezilya Milli Takımı iddiası geldi. Geçtiğimiz ay İstanbul'da Jesus ile görüşen Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo yaptığı açıklamada, "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Jorge Jesus için yeniden Brezilya Milli Takımı iddiaları dillendirilmeye başlandı. Son olarak Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, Jorge Jesus'un Brezilya için en uygun seçenek olacağını belirtti.

"KESİNLİKLE KABUL EDER"

Flamengo ile Libertadores'i kazanan Jorge Jesus'tan övgüyle bahseden Brezilyalı efsane futbolcu Rivaldo, "Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.