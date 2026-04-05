Milli cimnastikçiler, Bulgaristan'da 3 madalya kazandı

Millî sporcular, Sofya Kupası'nda gençler kategorisinde 1 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak başarı elde etti. Selen Camcı, labut aletinde gümüş madalya alırken, Alya Arslan top aletinde bronz madalya ile ödüllendirildi.

Ritmik Cimnastik Sofya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular, gençler kategorisinde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre milli sporculardan Selen Camcı, Bulgaristan'daki organizasyonda labut aletinde 24.750 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Alya Arslan ise top aletinde elde ettiği 22.500 puanla bronz madalya aldı.

Ada Kaplan ve Selen Camcı'dan oluşan genç milli takımı da 93.400 puanla üçüncülüğü elde etti.

Öte yandan Ada Kaplan, çember aletinde 23.550 ve kurdele aletinde 22.650 puan alarak iki alette de finalleri 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu

Sergen Yalçın açtı ağzını yumdu gözünü

Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı