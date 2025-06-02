Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Estonya'da yapılacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-8 Haziran tarihlerinde başkent Tallinn'de düzenlenecek.

Milli cimnastikçiler, büyük bireysel, genç ve büyük grup olmak üzere 3 branşta madalya arayacak.

Organizasyonda Türkiye'yi bireyselde Hatice Gökçe Emir ile Deniz Oskay, genç grupta Alisa Akhun, Elif Pekacar, Ayşe Vesile Yetgin, Nisa Sare İlkgelen, Rugile Adalı ve Yonca Melina Demirel, büyük grupta ise Anika Rashitov, Arina İuniashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ile Duru Aysu temsil edecek.