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Rio Ngumoha, 2 asistle Liverpool'un Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı

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Rio Ngumoha, 2 asistle Liverpool'un Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı
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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Villarreal'i 4-3 yenerken 18 yaşındaki Rio Ngumoha 2 asistle öne çıktı. 18 yaş 52 günlükken asist yapan Ngumoha, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde asist yapan en genç oyuncusu oldu.

LIVERPOOL, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında Villarreal'i 4-3 mağlup ederken karşılaşmanın öne çıkan ismi 18 yaşındaki Rio Ngumoha oldu. Genç kanat oyuncusu, yaptığı 2 asistle galibiyette önemli rol oynarken aynı zamanda Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde asist yapan en genç oyuncusu olma ünvanını da aldı.

GERİ DÖNÜŞÜN MİMARI OLDU

Anfield'da oynanan karşılaşmada Villarreal, Mikautadze ve Cardona'nın golleriyle öne geçerken, Liverpool Mac Allister ve Araujo'nun golleriyle eşitliği yakaladı. 65'inci dakikada Ngumoha'nın asistinde bir kez daha sahneye çıkan Mac Allister, takımını öne geçirdi. 68'inci dakikada Wirtz skoru 4-2 yaparken, 87'nci dakikada Oluwaseyi skoru 4-3'e getirse de yeterli olmadı ve Liverpool sahadan galip ayrıldı.

LIVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ

Liverpool'un İngiliz kanat oyuncusu Rio Ngumoha, karşılaşmada yaptığı iki asistle hem takımının galibiyetinde önemli rol hem de tarihe geçti. 18 yaş 52 günlükken iki asist yapma başarısı gösteren Ngumoha, İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi tarihinde asist yapan en genç futbolcusu oldu. Bu rekor daha önce 18 yaş 324 günlükken 1998 yılında Valencia ile oynanan karşılaşmada asist yapan Michael Owen'a aitti. Ngumoha ayrıca, 73 dakikada sahada kaldığı karşılaşmada, maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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