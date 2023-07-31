Rikse Birdie Challenge Golf Turnuvası Antalya'da Gerçekleştirildi

Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge'ın 11'incisi Antalya'da gerçekleştirildi. Turnuva, golf camiasını bir araya getirirken, derece yapan isimlere ödüller takdim edildi. Organizasyonda konuşan Mehmet Aygün, golfün kış turizmine katkısını vurgulayarak daha fazla çalışmalar gerektiğini belirtti. Cahit Kaya ise profesyonel golfün amatör golfün gelişimine katkı sağladığını ifade etti.

Golfte 'eşitlik' ilkesini önemseyen ve her yıl ivme kazanarak büyüyen Rikse Birdie Challenge'ın 11'incisi gerçekleştirildi. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Beldesi'ndeki organizasyon kıyasıya mücadelenin yanı sıra keyifli anlara da sahne oldu. 18 delikli 2 ayrı sahada gerçekleştirilen turnuvanın ardından ise derece yapan isimlere ödülleri düzenlenen törende takdim edildi.

MEHMET AYGÜN: BÜTÜN GOLF CAMİASINI BİR ARAYA GETİRDİ

Dünyaca ünlü İsveç Profesyonel Golfçüler Birliği Üyesi Fatah Guedra'nın genç golfçülere çok güzel bir eğitim verdiğini dile getiren Cahit Kaya, "Bizim için çocuklar çok önemli. Altyapıya çok önem veriyoruz, altyapıya yaptığı eğitimde belki ileride içlerinden biri Avrupa'da en büyük turnuva bizi temsil eder. Bu şekilde de Fatah Guedra gibi bir hocanın çocuklara eğitim vermesi ilerisi için çok iyi bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.