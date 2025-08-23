Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a Dönüyor

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'a Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoç ekibi Rangers'tan Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi. Yılmaz, Beşiktaş formasını giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İskoç ekibi Rangers'ta forma milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, eski kulübüne imza atmak için İstanbul'a geldi.

24 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı taşıyan uçak 23.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaparken, milli futbolcuyu yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Yılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Yuvama dönüyorum. Bir an önce başlamak istiyorum. Yeniden Beşiktaş forması giymek için sabırsızlanıyorum. Üç yıldan beri buradan uzaktayım ama Beşiktaş'ı takip ediyorum. Camiamızı ve taraftarlarımızı ayağa kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Beşiktaş'la sözleşme imzalayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak

Bir büyükşehirde durum vahim! Su kesintisi artık 3 günde bir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göçebe aile reisine görkemli veda: Som altından tabutla 1 haftalık veda turu

Göçebe krala görkemli veda! Som altından tabutla 1 haftalık veda turu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.