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Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sırasını tahmin etti

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Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sırası hakkında tahminlerde bulundu. Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un sezon sonunda ilk 4 sırayı alacağını öne sürdü. Play-off sistemiyle ilgili de konuşan Dilmen, "Play-off'tan nefret ederim, zayıf liglerin yeridir ama maalesef bizim ligimiz çok zayıf. Ben olsun istemiyorum. Yetkili olsam da istemem ama mecburen oraya doğru gidiyor. Ligdeki uçurum fazlasıyla arttı" dedi.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de haftanın maçlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz gün değindiği play-off konusuna bir kez daha giren Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sıra tahminini de yaptı.

HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günkü programda play-off'a değinmiş ve "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var" demişti.

"MAALESEF BİZİM LİGİMİZ ÇOK ZAYIF"

Rıdvan Dilmen dün akşamki programda play-off sistemiyle ilgili bir kez daha konuştu. Dilmen, "Play-off'tan nefret ederim, zayıf liglerin yeridir ama maalesef bizim ligimiz çok zayıf. Ben olsun istemiyorum. Yetkili olsam da istemem ama mecburen oraya doğru gidiyor. Ligdeki uçurum fazlasıyla arttı. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. Böyle bir şey daha görecek miyiz biz? Sanki göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezon sonu için de tahminini yapan Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. İlk 3 belli mi? Eylül ayı bitmemiş ilk 3 belli. 4. de bence belli, Trabzonspor. Bu mucize bir tahmin de değil" dedi.

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sırasını tahmin etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (37)

Doğrucu Davut Davut:

Rıdvan Dilmen Türkiyenin gördüğü en büyük futbolcudur.

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Sebahattin Yakar:

sahtekarl olmasln.sakln

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kendrick lamar:

hami mandirali top diye oynar aklima gelen bi ornek sadece

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Savaş Tural:

Esprimi yaptın şimdi gülmemiz mi gerekiyor

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yanıt4
Murat Celik:

kusura bakma ve Rıdvan Sen eski futbolcusun biraz yeni futbolu İzlemeni tavsiye ederim Türkiye'de artık büyük takım küçük takım kalmadı hepsi eşit

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yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Gelir esitligimi var

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süleyman koç:

küçük tatkım yoktuda herkes herkesi yenebiliyorduda, geçen sene okadar puan nasıl toplandı veyahut alt taraftaki takımların bir birine yakın olması neydi zübük

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slim shady:

Yine saçmalamış. kimse kusura bakmasında 100puan bu ülkede hakemler sayesinde mümkün oldu! Korkusuzca maç yönetemiyorlar!

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Melih Bayrak:

hakemlermi evet FB 100 puanı hakemlerle gördü örnek geçen gün derbide de gördük uydurma bir penaltı zaten fbyi ligde tutmak için uğraşmasalar gecen seneki puan farkını FB arar

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Onuncu Köy:

Playoff zayıf liglerin değil , kulüp sayısı düşük olan az nüfuslu ülkelerin sistemidir . 90 milyon nüfusun var .

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