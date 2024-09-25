Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sırasını tahmin etti

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de haftanın maçlarını değerlendirdi. Geçtiğimiz gün değindiği play-off konusuna bir kez daha giren Dilmen, Süper Lig'in ilk 4 sıra tahminini de yaptı.

HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen geçtiğimiz günkü programda play-off'a değinmiş ve "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var" demişti.

"MAALESEF BİZİM LİGİMİZ ÇOK ZAYIF"

Rıdvan Dilmen dün akşamki programda play-off sistemiyle ilgili bir kez daha konuştu. Dilmen, "Play-off'tan nefret ederim, zayıf liglerin yeridir ama maalesef bizim ligimiz çok zayıf. Ben olsun istemiyorum. Yetkili olsam da istemem ama mecburen oraya doğru gidiyor. Ligdeki uçurum fazlasıyla arttı. 99 puanla şampiyon olamıyorsun. Böyle bir şey daha görecek miyiz biz? Sanki göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezon sonu için de tahminini yapan Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. İlk 3 belli mi? Eylül ayı bitmemiş ilk 3 belli. 4. de bence belli, Trabzonspor. Bu mucize bir tahmin de değil" dedi.