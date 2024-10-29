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Rıdvan Dilmen derbi sonrası hakemleri ateşe attı: Hiçbiri güven altında değil

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrası hakemler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk hakemlerinin baskı altında olduğunu belirten Dilmen, "Hakemlerde şunu görüyorum Arda Kardeşler'den bağımsız söylüyorum bunu. Tavşanlara far tutarlar... Hiçbiri güven altında değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dün akşam oynanan ve 2-1 sona eren Galatasaray- Beşiktaş derbisine sahne oldu. Sarı-kırmızılıların kazandığı mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen hakemler hakkında açıklamalarda bulundu.

''HAKEMLER GÜVEN ALTINDA DEĞİL''

Dilmen, "Hakemlerde şunu görüyorum Arda Kardeşler'den bağımsız söylüyorum bunu. Tavşanlara far tutarlar... Hiçbiri güven altında değil. Ben bu konuda hiç konuşmadım bugüne kadar. Bu işe de girmek istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum bir şey olmuyor sonuçta. Bence TFF Başkanı İbrahim Bey, seçim vaatlerinden birisi, "Bundan sonra hakemlerden siz değil, ben hesap soracağım. Sonra Trabzonspor başkanıyken, olaylı maçtan sonra ki olay kapandı. Ali Bey ile sonra barıştılar. Oradaki aktif hakem, devam eden hakemleri gönderdi. İntikamla olmaz. Nasıl Ali Bey ile ilişkileri düzeldi" ifadelerini kullandı.

''YABANCI VAR HAKEMİ GELMELİ"

Yabancı VAR hakemlerinin gelmesi gerektiğini savunan Dilmen, "Bir hakem FIFA adayıyken o hakemi hemen aldılar geriye.Şimdi o çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Acun Ilıcalı'ya katılıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine olacaktır bu. Yabancı VAR hakemi 2-3 sene gelmeli en azından. Çocuklar güvenini kaybetti bence. Bu işin düzelmeyeceğine emin olalım" dedi.

Rıdvan Dilmen derbi sonrası hakemleri ateşe attı: Hiçbiri güven altında değil
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

Oktay Yaşar:

vay be

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