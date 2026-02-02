Haberler

Rıdvan Dilmen Galatasaray-Juventus eşleşmesinin yüzdesini verdi

Rıdvan Dilmen Galatasaray-Juventus eşleşmesinin yüzdesini verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile eşleşmesi halinde iki takımın şansını eşit görürken, "Juventus büyük kulüp ama şu anda büyük takım değil" yorumunu yaptı.

  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Juventus ile olası Şampiyonlar Ligi eşleşmesinde iki takımın da şansını yüzde 50-50 olarak değerlendirdi.
  • Rıdvan Dilmen, Juventus'u büyük bir kulüp olarak tanımladı ancak şu anda büyük bir takım olmadığını ifade etti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni transferi Lang'ın iyi bir oyuncu olduğunu ve uyum sağlarsa formayı alabileceğini düşündüğünü söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürürken maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi ihtimali ve olası Juventus eşleşmesiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"LANG, FORMAYI ALABİLECEK BİR OYUNCU"

Sports Digitale'de konuşan Rıdvan Dilmen, yeni transfer Lang'a ayrı bir parantez açtı. Dilmen, "Lang'ı Napoli ve PSV'de izlemiştik. Barış ve Yunus'un uyumaması gereken bir oyuncu. Eğer uyurlarsa formayı alabilir. Boş oynamıyor, içeri kat edebiliyor, dripling yapabiliyor, pas zamanlamaları iyi. Galatasaray'ın iyi bir oyuncu aldığını düşünüyorum" dedi.

"JUVENTUS EŞLEŞMESİ DAHA İYİ"

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Atletico Madrid, Real Madrid ve Barcelona vurgusu yaptı. "Bu seviyede Real Madrid ya da Barcelona çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid'i görüyorum. Juventus'la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi" ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS BÜYÜK KULÜP AMA…"

Juventus'un mevcut durumuna da değinen Rıdvan Dilmen, "Juventus'u birkaç kez izledik. Galatasaray'la şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Juventus büyük kulüp ama şu anda büyük takım değil" şeklinde konuştu.

JUVENTUS EŞLEŞMESİNE YÜZDE VERDİ

Dilmen, değerlendirmelerinin devamında Galatasaray ile Juventus'un eşleşmesi halinde iki takımın da şansının yüzde 50-50 olduğunu belirterek sarı-kırmızılıların tur şansını yüksek gördüğünü ifade etti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba 'Epstein' göndermesi

Dünyanın izlediği törende Trump'ı küplere bindiren sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük