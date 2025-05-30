Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın o yıldız futbolcusunu öve öve bitiremedi

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın o yıldız futbolcusunu öve öve bitiremedi
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın performansını değerlendirirken İspanyol golcü Alvaro Morata'yı öve öve bitiremedi. Dilmen, ''Morata, değerli bir oyuncu. Çok daha verimli olacağına inanıyorum. Mesela İzmir'de Morata'ya bayıldım. Arkası dönük oynaması... Kesin 10 numara değil. 10,5 ya da 9,5 numara da değil, direkt santrfor. Çok iyi bir oyuncu.'' dedi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan ederek armasına 5. yıldızı takan Galatasaray'a dair değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli yorumcu, Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'ya özel bir parantez açarak övgülerde bulundu.

'BAYILDIM, ÇOK İYİ BİR OYUNCU'

Morata'nın performansını öve öve bitiremeyen Rıdvan Dilmen, "Morata, değerli bir oyuncu. Çok daha verimli olacağına inanıyorum. Mesela İzmir'de Morata'ya bayıldım. Arkası dönük oynaması... Kesin 10 numara değil. 10,5 ya da 9,5 numara da değil, direkt santrfor. Çok iyi bir oyuncu.' dedi.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın o yıldız futbolcusunu öve öve bitiremedi

'GERÇEK JOKER'

Son maçların formda ismi olan milli oyuncu Kaan Ayhan'a da değinen Rıdvan Dilmen, " Kaan Ayhan'a bayılıyorum. Kaan Ayhan, bir teknik adamın en güvendiğim oyuncudur. Kapris yok, çalışkan, hangi görevi verirsen yapıyor, gerçek joker. Kaan Ayhan 3 tane mevkiyi iyi oynayan oyuncudur. Her zaman da güvenilir. Geçen sezon sakat sakat sezonu bitirdi. Benim için başka bir profesyonel ve karakter.' şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın o yıldız futbolcusunu öve öve bitiremedi

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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