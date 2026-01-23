Haberler

Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu bu'' diyerek asıl problemi açıkladı

Güncelleme:
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği maçı yorumladı. Fenerbahçe'nin problemine değinen Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, sol ve sağ taraf oyuncularının golcü olmaması. Sow, Emenike, Kuyt oynadığı zaman atıyordu. Fenerbahçe'de tek gol yolu Talisca ve Asensio'nun gol yeteneği.'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Aston Villa'ya 1-0 kaybetti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi Sports Digitale YouTube ekranlarında değerlendirdi.

''İKİ FARKLI FENERBAHÇE İZLEDİK''

Mücadelede iki farklı Fenerbahçe'nin olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, ''Favorilerden Aston Villa ile gizli favorilerden Fenerbahçe'nin maçı vardı. Aston Villa kontrasyonu çok yüksek geldi buraya. Maçın başında üstünlüğü eline aldı. İki farklı Fenerbahçe izledik. İlk 60 dakika ve sonraki 37 dakikadaki Fenerbahçe. İlk 60 dakikada organizasyon olarak kötü Fenerbahçe. İlk yarı soyunma odasına 1-0'la girdiğine şükrediyorduk.'' dedi.

''TEHDİT UNSURU TALISCA GİRDİKTEN SONRA''

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın oyuna girmesi ile daha çok tehlike yarattığını belirten Dilmen, ''Kaleye tehdit unsuru Talisca girdikten sonra oldu. Öndeki oyuncular verimli olamazsa o kadar zorlanırsınız ki bu takımlara karşı. 50-55. dakikalarda 3-0 bile olabilirdi. Ama o dakikadan sonra Fenerbahçe ipleri aldı. Antrenörleri ne dedi 4 tane oyuncuyu birden değiştireyim, Fenerbahçe geliyor çünkü dedi.'' ifadelerini kullandı.

'' FENERBAHÇE'NİN EN BÜYÜK SORUNU...''

Fenerbahçe'nin en büyük problemini açıklayan Rıdvan Dilmen, ''Fenerbahçe'nin en büyük sorunu, sol ve sağ taraf oyuncularının golcü olmaması. Sow, Emenike, Kuyt oynadığı zaman atıyordu. Fenerbahçe'de tek gol yolu Talisca ve Asensio'nun gol yeteneği. Kerem örneğin ikinci forvet gibi içeride olacaksa, o zaman sola orta saha ya da sol bekinizi iyi sokmanız lazım. Ama elinizde o yok. Mesela bugün Levent olsaydı, çok farklı şeyler konuşabilirdik. Galatasaray maçının golüne benzer golü görebilirdik.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Dilmen , KEZMAN vqrdı hatırlar sınız. Bir maçda en son beni alın alın diye işaret etti ve çıkmıştı oynamak istemediği için . Bom boş olduğu halde salak salak topa vuranlar pas atmıyor lardı. İşte KEREM 'de bir gün öyle olup gidecek. Maçlara iyi bakınız. Günah o kadar para ver. İçinde Fenerbahçe Aşkın olsun top atmayın. Çok yazık. FRED bu GÜN YİNE yaptı kaç metreden topa vurdu. Bir de artistlik yapıyor. Aman olmadı tuh vs der gibi. Semedo. Fred. Durna Fenerbahçenşn futbolcuları değil

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

