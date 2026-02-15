Haberler

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk tahmini
Güncelleme:
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yendiği maçı yorumladı. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına en kötü ihtimalle mevcut puan farkıyla gidecektir. Kritik virajlar dönüldü, zorlu deplasmanlar bitti. O maçı kazanan şampiyon olacak.'' dedi.

  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-2 deplasmanda yendiği maçı Sports Digitale YouTube kanalında değerlendirdi.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray deplasmanına mevcut puan farkıyla gideceğini ve bu maçı kazananın şampiyon olacağını belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Marco Asensio'yu yılın en iyi transferi olarak nitelendirdi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı Sports Digitale YouTube ekranlarında değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de devam eden şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

"TRABZON TARAFTARININ TEPKİ NEDENİ..."

Taraftarların Trabzonspor yönetimine tepki göstermesi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor taraftarının yönetime tepki göstermesi, aslında Fenerbahçe'nin sahadaki üstünlüğünün ve mücadelesinin bir kabulü anlamına geliyor." dedi.

''ASENSIO İNANILMAZ BİR ADAM''

Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'ya övgülerde bulunan Rıdvan Dilmen, ''Sahada her an her şeyi yapabilecek bir adam var. Asensio yılın en iyi transferi. İnanılmaz bir adam.'' sözlerini sarf etti.

"RAMS PARK'A EN KÖTÜ BU FARKLA GİDİLİR"

Şampiyonluk yarışı hakkında yorum yapan Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına en kötü ihtimalle mevcut puan farkıyla gidecektir. Kritik virajlar dönüldü, zorlu deplasmanlar bitti. O maçı kazanan şampiyon olacak.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
500

Yorumlar (1)

Hasan YILDIZ:

bencede o maç öncesi puanlar eşit olur, o maçı kazanan şampiyon olur

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

