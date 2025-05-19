Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sonrası çok çarpıcı iddia: UEFA'da yarı final oynardı
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Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek 25. kez şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, bu zaferle 5. yıldızı formalarına eklerken, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın genel performansını değerlendirdi. Çarpıcı bir iddia da bulunan Dilmen, ''Sezonun ilk yarısında da bu orta saha olsaydı; UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynardı Galatasaray.'' dedi.

Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, ligdeki 25. şampiyonluğunu kazandı. Şampiyonluk maçı sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Sarı-kırmızılıların performansını değerlendirirken dikkat çeken bir iddiada da bulundu.

''TÜRKİYE'DE BENZERİ YOKTUR''

Okan Buruk'un başarısı ile ilgili konuşan Dilmen, " Galatasaray'da altyapıdan gelip şampiyonluklar yaşayıp, üstüne hoca olarak 3 kere üst üste şampiyon oluyorsunuz. Türkiye'de yoktur benzeri. Şimdi o hayalleri olan çocukları düşünebiliyor musunuz?" dedi.

''SEZONUN KIRILMA ANLARI''

İki Beşiktaş yenilgisinin Galatasaray için hayırlı olduğunu söyleyen Dilmen, "Gaziantep'te kupa kazandılar ama ne taraftar rehavete girdi ne de saha dışında yönetimden bir şey duymadık. Sezonun kırılma anları Galatasaray arasından iki Beşiktaş maçıydı. İki Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Dilmen, "Tabii ki tek neden değil. Sanchez var, Osimhen var. Lemina'nın gelmesi var. Galatasaray ile ilgili tespitim şu. Fenerbahçe'de ben dahil olmak üzere eleştirdiğimiz şey neydi? Kadroyla bu kadar oynama olmaz dedik. Galatasaray ligin ilk yarısını zaten 12 kişiyle oynadı. İkinci yarısını da maksimum 15-16 kişiyle oynadı." sözlerini sarf etti.

''UEFA'DA YARI FİNAL OYNARDI''

Sezonun ikinci yarısında olan kadro sezonun ilk bölümünde olsaydı Galatasaray için daha iyi olaocağını söyleyen Dilmen, "İyi antrenman yapmışlar, iyi çalışmışlar. 20 kişiyi hesaplasan Fenerbahçe kadrosunu önde görürsün belki ama Galatasaray'ın çok iyi 15-16 oyuncusu var. Adele sakatlığı dahi duymadım. Beşiktaş mağlubiyeti dedim ya çift santrfordan dönüş yaptılar. Sezonun ilk yarısında da bu orta saha olsaydı; UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynardı Galatasaray.'' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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