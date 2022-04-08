Rezan Epözdemir: Sadece davanın açılmış olması pratikte seçim takviminin işlemesine engel olmaz

Dr. Rezan Epözdemir, ihtiyati tedbir talebine vurgu yaparak, "Seçimlerin yapılmasına dair bir ihtiyati tedbir yapılmasının durdurulmasına ilişkin de bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım. veya tüzükteki ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin bir ihtiyati tedbir kararı verilmesi lazım. Aksi durumda seçim takvimi işler. Burada kilit soru birincisi; genel kurul iptali dışında hangi taleplerin söz konusu olduğu, hangi konularda davaların açıldığı. İkincisi; Valiliğin ihtiyati tedbir talep edip etmediği. Üçüncüsü ise mahkemenin ihtiyati tedbir kararı verip vermeyeceği. Verirse idari ibrasızlığın yürütmesi durur. Seçimle ilgili de bir ihtiyati tedbir kararı verilirse o zaman seçim takvimi durmuş olur. ve bu yönetim görevine devam etmiş olur" açıklamasında bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Spor