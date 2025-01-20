Rey Manaj'dan Sivaslı Çocuklara Nezaket Dolu Jest
Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Sivas'ta arabasıyla gezerken çocuk hayranlarıyla karşılaştı ve onları arabasına alarak gezdirdi. Çocuklar, Manaj'a olan sevgilerini dile getirerek mutluluklarını sosyal medyada paylaştı.
- Sivassporlu Rey Manaj'dan Sivaslı çocuklara jest
SİVAS - Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Sivas'ta araba sürdüğü sırada onu gören çocukları kırmayarak arabasına aldı ve çocukları gezdirdi.
Sivasspor'da forma giyen 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivas'ta arabasıyla dolaşırken çocuk hayranlarına rastladı. Hayranlarını kırmak istemeyen Rey Manaj, çocukları arabaya aldı.
Manaj'a olan sevgilerini "Seni seviyoruz" diyerek dile getiren çocukların mutluluğu kameraya yansıdı. Çocuklar "Manaj ağabey ile piyasa yapıyoruz" diyerek sosyal medyada videoyu paylaştılar.