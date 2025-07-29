Rey Manaj, Al-Sharjah ile Sözleşme İmzaladı

Rey Manaj, Al-Sharjah ile Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'da 63 maçta 34 gol atan Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Sharjah ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Sharjah, son olarak Sivasspor forması giyen Rey Manaj'la iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2023-2024 sezonundan itibaren Sivasspor forması giyen 28 yaşındaki Rey Manaj'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Sharjah oldu. Al-Sharjah Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sivasspor formasıyla toplam 63 müsabada görev yapan Arnavut santrfor, 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8 de asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tekirdağ'daki Türkmeneli Göleti'nde su seviyesi yüzde 5'in altına düştü

Nüfus 30 binden 400 bine çıktı, su seviyesi yüzde 5'in altına düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy'un peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı

Serveti saymakla bitmiyor, peşine düştüğü rakam şaşkınlık yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.