Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
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Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan İsmail Yüksek, Shakhtar Donetsk'e transfer olma yolunda. Arda Turan'ın yeni takımı olan Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybeden İsmail Yüksek, adım adım Arda Turan'ın yeni takımı Shakhtar Donetsk'e gidiyor.

RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek için kısa süre içerisinde resmi teklif yapacak. Arda Turan'ın orta saha merkezi için ilk transfer hedefi İsmail Yüksek.

Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'den yıllık 400 bin euro bandında maaş alan İsmail Yüksek, Arda Turan'dan dolayı Shakhtar Donetsk'e sıcak bakıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Ardacım fenere para kazandırma bizden Berkan'ı al onun yerine.

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