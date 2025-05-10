Resmi açıklama geldi! Süper Lig'i sallayan isim takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Atan, takımın golcüsü Piatek ile ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması yaptı.

"İLK GELDİĞİMİZDE GOLÜ YOKTU"

Takımın yıldızı Piatek hakkında da konuşan Atan, "Her takımda oyuncularıma ilk verdiğim söz, onların market değerlerini arttırmak. Bunu yapamıyorsam o oyuncunun sözleşmesini iyi hale getirmek. İlk geldiğimizde Piatek'in golü yoktu. Sonra parmağında çatlak oluştu ve 9 hafta gol atamadı. Onun üzerine oyun planı kurduk" dedi.

"O DA GİTMEK İÇİN NİYETLİ"

Sözlerine devam eden genç antrenör, "Piatek'in isteyeceği türden hücum tarzı oynamaya başladık ve o da çok fazla gol attı. Piatek'e 1-2 kulübün ciddi ilgisi var. Oyuncu satılması beni her zaman mutlu eder. Anadolu kulüpleri, oyuncu satarak daha da güçlü hale gelebilir.

Ondan gelecek gelirin burayı daha güçlü hale getireceğini düşünüyorum. Ama Piatek yeri çok kolay doldurulmayacak bir oyuncu. Oyuncu satışına hiçbir zaman karşı değilim. Kulüplerin çok daha rahat sürdürülebilir hale getirilmesi için bunların gerekli olduğunu düşünüyorum.

Karar başkanımızın ve yönetim kurulunun. Piatek'e olan ilginin farkındayız. O da gitmek için niyetli açıkçası. Yüksek bir ücret talep ediliyor. Umarım 2 taraf da bu anlaşmadan mutlu ayrılır."