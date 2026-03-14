Haberler

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile devam kararı alındığını açıkladı. Saran yaptığı açıklamada, ''Dün çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Domenico Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." dedi.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam edeceklerini açıkladı.
  • Sadettin Saran, Fatih Karagümrük maçında yaşanan yenilgi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.
  • Sadettin Saran, hak edilip de verilmeyen prim olmadığını ve bu konudaki spekülasyonların yalan olduğunu ifade etti.

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA

Ligde dün oynanan Fatih Karagümrük maçında yaşanan yenilginin ardından bugün teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le görüşen başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.

''GEREKEN ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ''

Takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizen Saran, şunları söyledi: "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi."

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmre emre:

Geçmiş Olsun Bizim İkincilik Mücadelemiz Bugün İtibariyle Başladı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

Devam kanka Devam +5 yıl uzatmanız lazım...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Futboldan anlamadiginiz gibi karar alacak yureginiz de Yok bu futbolla üçüncülük Bir başarı hikayesi bu saatten sonra seçim gelmelidir Fenerbahçe yi hak eden başkanlar yönetmeli

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

farketmez bizee yeğenn

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer Bostancı:

gitmeyin Maca

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

