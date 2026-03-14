Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den Tedesco kararı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile devam kararı alındığını açıkladı. Saran yaptığı açıklamada, ''Dün çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Domenico Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." dedi.
SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMA
Ligde dün oynanan Fatih Karagümrük maçında yaşanan yenilginin ardından bugün teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'le görüşen başkan Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.
''GEREKEN ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ''
Takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizen Saran, şunları söyledi: "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün arkadaşlarla da konuştuk, bu saate kadar da buradayız işte. Devin Özek'le de devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak, gereken ültimatomlar verildi."