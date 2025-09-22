Resmi açıklama geldi! Abdullah Avcı adım adım yurt dışına

Son olarak Süper Lig devi Trabzonspor'u çalıştıran 62 yaşındaki deneyimli teknik adam Abdullah Avcı'ya sürpriz bir talip çıktı.

ÖNDER KARAVELİ DOĞRULADI

Mısır ekibi Al-Ahly, 1 yıldır boşta olan Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek istiyor. Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan Önder Karaveli, Radyospor'a açıklamalarda bulunarak bu ilgiyi doğruladı.

''AL-AHLY ABDULLAH AVCI'YI İSTİYOR''

Abdullah Avcı'nın ekibinde yer almaya devam edeceğini açıklayan Önder Karaveli, "Bana gelen teklifleri geri çeviriyorum. Sebebi Abdullah Avcı ile çalışmaya devam edeceğim. Abdullah Hocam ve ekibi çok değerli, her an öğrenmeye açığım. Al-Ahly ismi doğru. Evet teklif geldi. Al-Ahly sportif direktörü, Abdullah Hoca ile yaklaşık bir hafta önce görüştü. Al-Ahly'de adaylardan birisiyiz. Mahmoud Trezeguet'nin olması bizim için önemli bir artı, Trabzonspor'dan tanıdığımız ve çalıştığımız bir isim.'' dedi.

''BAŞKA TEKLİFLER DE GELD İ''

Sözlerine devam eden Önder Karaveli, "Abdullah Hoca'ya sadece Al-Ahly değil yurt dışından başka teklifler de geldi.''' sözlerini sarf etti.