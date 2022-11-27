Resmen cinayete teşebbüs! Göztepe tribünlerine atılan işaret fişeğinin görüntüsü ortaya çıktı

Altay-Göztepe derbisinde çıkan olan sebebiyle maç tatil edildi. Göztepe tribünlerine işaret fişeği fırlatılmasının ardından Altay kalecisi Ozan'a korner direğiyle saldırıldı. Göztepe tribünlerine fişeğin fırlatıldığı an, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir taraftar ağır şekilde yaralandı.

TFF 1. Lig'deki Göztepe- Altay derbisinde çıkan olaylar Türk futbolunu derinden salladı. Altay kalecisi Ozan Evrim Özen'in başına korner direğiyle vuruldu. Kalecinin kafasında 4 cm açılma oluştu.

İŞARET FİŞEĞİYLE BAŞLADI

Karşılaşmada olaylar Altay tribününden Göztepe tribününe işaret fişeği fırlatılmasıyla başladı. Birkaç taraftar yaralandı. Yüzünden ağır şekilde yaralanan bir taraftarın görüntüsü yürek yaktı. İşaret fişeğinin fırlatıldığı an ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AMELİYAT EDİLECEK

Fişeğin ağzına gelmesi sonucunda çenesi ve dişlerinde ağır hasar oluşan Mehmet Çakır'ın sol bölgesinde de yanıklar olduğu ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil'de ameliyat edileceği kaydedildi.