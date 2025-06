Resmen açıklandı! Şenol Güneş Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca katıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''ŞENOL GÜNEŞ AYRILMAK İSTİYOR''

Doğan, Şenol Güneş'in durumuyla ilgili gelen soruya cevap vererek Şenol Güneş'in Bordo-mavililerden ayrılmak istediğini duyurdu ve "Geçenlerde de cevap verdim. Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret." sözlerini sarf etti.

TEKKE GELİNCE FUTBOL DİREKTÖRÜ OLMUŞTU

Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'u çalıştıran Şenol Güneş, Fatih Tekke'nin teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte futbol direktörlüğü pozisyonunda göreve başlamıştı.