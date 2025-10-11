Resmen açıklandı! Mbappe'ye büyük şok

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Fransa, sahasında Azerbaycan'ı konuk etti. Mücadelede Fransa, 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Goller 45+2. dakikada Kylian Mbappe, 69. dakikada Adrien Rabiot ve 84. dakikada Florian Thauvin'den geldi. Ancak maçın 83. dakikasında sakatlık yaşayan Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini yedek kulübesine bıraktı.

FEDERASYONDAN RESMİ AÇIKLAMA

Fransa Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Mbappe'nin sağ ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Federasyon, 26 yaşındaki futbolcunun Pazartesi günü oynanacak İzlanda maçı kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

TEDAVİSİNİ MADRİD'DE SÜRDÜRECEK

Sakatlığının ardından Fransa kampından ayrılan Kylian Mbappe, Madrid'e dönerek tedavi sürecine kulübü Real Madrid'in sağlık ekibiyle devam edecek.

Yıldız futbolcunun durumu yakından takip edilirken, Real Madrid teknik heyeti de oyuncunun ligdeki kritik maçlara yetişmesini umuyor.