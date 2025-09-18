Haberler

Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak

Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak
Portekiz Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. İmza sonrası konuşan Mourinho, "Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hocasıyım. Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım. Teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi." dedi.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.

BENFICA'DA MOURINHO DÖNEMİ

Portekiz Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Jose Mourinho' ifadeleri kullanıldı. Portekizli teknik adam, Benfica ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Resmen açıklandı! Jose Mourinho, Benfica'da

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımı için açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam,"Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hocasıyım. Buradan olduğum için mutluyum. Tek hedefim kazanmak. Bundan sonra Benfica için yaşayacağım.'' dedi.

''HİÇBİR KULÜP BU KADAR MOTİVE ETMEDİ''

Sözlerine devam eden Mourinho, ''Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi." sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE'YE GİDEREK HATA YAPTIM''

Fenerbahçe'nin başına geçmesinin hata olduğunu söyleyen Mourinho, ''Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım, son güne kadar elimden gelen her şeyi yaptım. Benfica'ya dönerek kendi seviyeme geri döndüm." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Bu yavşak zaten gönderileceğini biliyordu. Benfica'ya maçı bilerek kaybettirdi.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLetgohesap null:

HANİ UZUN Bİ SÜRE DİNLENİCEKTİN SAĞLIK SORUNUN VARDI? SENİ . .. SENİ

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özbaş:

keremide aldirdi fenere giderken yigidim :D maasindan fazlasi fb den geldi zaten :D

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bu adam çıkarlarını on planda tutup olaylara profesyonelce yaklaşan birisi .. hayatı boyunca kazandığı parayı bitiremeyeceğini kendisi de biliyor, bubyuzden kasmadan istediği gibi takılıyor, özgüveni maddi gücü sayesinde had safhada, kibirli birisi olduğundan kendini ulaşılmaz da görüyor, bence kesinlikle uzak durulması gereken bir isim, Fenerbahçe en baştan hata yaptı.. bundan sonra yerli hocalara destek olmalıyız her konuda maddi manevi.. yabancılara çok para yedirdik ülke olarak..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Sertkaya:

Keremi haklı gören fenerliler murinyoyuda haklı görsün

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
