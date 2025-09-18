Jose Mourinho, Benfica'da! İlk sözleri Fenerbahçelileri çok kızdıracak

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu.

BENFICA'DA MOURINHO DÖNEMİ

Portekiz Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Jose Mourinho' ifadeleri kullanıldı. Portekizli teknik adam, Benfica ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, yeni takımı için açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam,"Dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hocasıyım. Buradan olduğum için mutluyum. Tek hedefim kazanmak. Bundan sonra Benfica için yaşayacağım.'' dedi.

''HİÇBİR KULÜP BU KADAR MOTİVE ETMEDİ''

Sözlerine devam eden Mourinho, ''Benfica taraftarlarının bir temsilcisi olarak, teknik direktörlük yaptığım hiçbir kulüp, beni Benfica'nın teknik direktörü olmak kadar motive etmedi." sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE'YE GİDEREK HATA YAPTIM''

Fenerbahçe'nin başına geçmesinin hata olduğunu söyleyen Mourinho, ''Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım, son güne kadar elimden gelen her şeyi yaptım. Benfica'ya dönerek kendi seviyeme geri döndüm." sözlerini sarf etti.