Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü

Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
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İran'da görev yapan Teknik direktör İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırarak Türkiye'ye geri döndü.

Başarılı teknik direktör İsmail Kartal, 6 aylık serüveninin ardından İran temsilcisi Persepolis ile yollarını resmen ayırdı.

KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDI

İsmail Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.

TÜRKİYE'DEN TAKIMLARLA ANILIYOR

İsmail Kartal'ın ismi Süper Lig ve TFF 1. Lig'den bazı takımlarla anılıyor. Tecrübeli hocanın geleceği merak konusu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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