Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
İran'da görev yapan Teknik direktör İsmail Kartal, Persepolis ile yollarını ayırarak Türkiye'ye geri döndü.
Başarılı teknik direktör İsmail Kartal, 6 aylık serüveninin ardından İran temsilcisi Persepolis ile yollarını resmen ayırdı.
KARŞILIKLI ANLAŞARAK AYRILDI
İsmail Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.
TÜRKİYE'DEN TAKIMLARLA ANILIYOR
İsmail Kartal'ın ismi Süper Lig ve TFF 1. Lig'den bazı takımlarla anılıyor. Tecrübeli hocanın geleceği merak konusu.