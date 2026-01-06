Haberler

Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı

Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, milli kaleci Mert Günok ile sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Tecrübeli kalecinin, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile anlaşma yapması bekleniyor.

  • Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini feshetti.
  • Mert Günok, Beşiktaş'ta bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
  • Mert Günok'un Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş, 2021-22 sezonundan bu yana kadroda yer alan Mert Günok'un sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli kaleciye katkılarından dolayı teşekkür etti.

KUPALARDA EMEĞİ VAR

Beşiktaş'ın açıklamasında, Mert Günok'un forma giydiği dönemde kazanılan Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olduğu hatırlatıldı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,

"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE İLE İMZA BEKLENİYOR

Mert Günok'un, 7 Ocak Çarşamba günü altyapısından yetiştiği Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi. İmzanın atılması halinde Günok, 10 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli formaya dönecek.

CENGİZ ÜNDER DETAYI

Transfer sürecinde Cengiz Ünder detayı da öne çıktı. Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyeceği, Beşiktaş'ın sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanması halinde ise belirlenen bedelin 6 milyon eurodan 5 milyon euroya düşeceği kaydedildi.

BALON ! sonunda patlamış…

