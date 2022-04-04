Reşat Yazıcıoğulları, voleybol altyapı kadın milli takımlar koordinatörlüğüne getirildi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü görevine Reşat Yazıcıoğulları'nı getirdi.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Reşat Yazıcıoğulları'nın Türk voleybolu için büyük hizmetlerde ve emeklerde bulunmuş önemli bir isim olduğunu kaydetti.

Üstündağ, "Türk voleybolunda elde ettikleri başarılar ile bizleri her zaman gururlandırdı. Bu gururu da yeni görevi Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlüğü'nde de devam ettireceğine canıgönülden inanıyorum. Reşat hocamıza ailemize tekrar hoş geldin diyor, Türk voleybol camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapı Kadın Milli Takımlar Koordinatörlük görevine getirilen Reşat Yazıcıoğulları ise "Federasyon Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a ve yönetim kuruluna göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Voleybolun tüm paydaşlarıyla bir araya gelerek Türk voleyboluna yeni oyuncular kazandırmayı, altyapı milli takımlarımızla katıldığımız her turnuvada, yarıştığımız her kulvarda başarılı olmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Reşat Yazıcıoğulları'nın antrenörlük kariyeri

1959 doğumlu Reşat Yazıcıoğulları, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 2003'te tarihinde ilk kez Avrupa finali oynatma başarısını göstermiştir.

Yazıcıoğulları, 1980 yılından itibaren Yeşilyurt, Fenerbahçe, Arçelik, Beşiktaş, Genel Sigorta Altınyurt, Güneş Sigorta, Galatasaray, Kocaelispor, İktisatçı Bakü ve Nilüfer Belediyesi kulüplerinde altyapı ve A takım antrenörlüğü, 1996-2006 yılları arasında da A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlük görevi yapmıştır.

Reşat Yazıcıoğulları, 2019-2020 sezonundan itibaren Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın başantrenörlük görevini de sürdürmektedir.

Yazıcıoğulları, A Milli Kadın Voleybol Takımı başında 1997 Akdeniz Oyunları ikinciliği, 2001 Akdeniz Oyunları ikinciliği, 2003 Avrupa Şampiyonası ikinciliği, 2004 Olimpiyat Elemeleri Final Turnuvası ikinciliği, 2004 Grand Prix Elemeleri dördüncüsü, 2005 Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu, 2005 Grand Prix Elemeleri üçüncülüğü, 2005 Dünya Şampiyonası Elemeleri ikinciliği, 2006 Grand Prix Elemeleri ikinciliği başarısı gösterdi.