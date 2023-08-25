Remed Assistance, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Resmi Asistans Sponsoru Oldu

Asistans hizmetleri sağlayıcısı Remed Assistance, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile bir buçuk yıllık anlaşma imzalayarak Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın resmi asistans sponsoru oldu. Remed Assistance, rallilerde sporcuların ve organizasyon ekibinin ihtiyaç duydukları güvenilir asistans desteğini sağlamayı hedefliyor.

Asistans hizmetleri sağlayıcısı Remed Assistance, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile uzama opsiyonu da bulunan bir buçuk yıllık bir anlaşmaya imza attığını duyurarak, Petrol Ofisi Maxima Türkiye Ralli Şampiyonası'nın resmi asistans sponsoru oldu.

Remed Assistance, hızın, stratejinin ve dayanıklılığın kombinasyonunu temsil eden rallilerde, sporcuların ve organizasyon ekibinin yarışlarda ihtiyaç duydukları güvenilir asistans desteğini sağlamayı amaçlıyor. Bu iş birliği ile Remed Assistance, Türkiye Ralli Şampiyonası'na yol yardım ve medikal asistans alanlarında destek vererek Türkiye'deki otomobil sporlarının gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor.

"ÇÖZÜMLER SUNMAK VE DESTEK SAĞLAMAK İÇİN HAZIRIZ"

İş birliği hakkında değerlendirmede bulunan Remed Assistance Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Tiftik, "Ralli sporu, aksiyon dolu sahneleri ve zorlu parkurlarıyla büyüleyici bir deneyim sunuyor. Remed Assistance olarak, güçlü altyapımızı ve deneyimimizi, Türkiye Ralli Şampiyonası'na katkıda bulunmak ve sporcuların yanında olmak için kullanacağız. Acil durumlarda anında çözümler sunmak ve gerektiğinde destek sağlamak için hazırız. Ülkemizde motor sporlarının gelişimi için çaba gösteren ve büyük katkılar sağlayan TOSFED'e, TOSFED'in değerli başkanı Eren Üçlertoprağı'na ve yönetim ekibine şahsım ve çalışanlarımız adına teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

"ORGANİZASYONLARIN KALİTESİNİ ARTIRMAK ADINA DA ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK"

İş birliği hakkında TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı ise "Remed Assistance'ın Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'na asistans sponsoru olarak katılmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği, yarışmacılarımıza ihtiyaç duydukları her an yardım eli uzatacak deneyimli ve profesyonel bir partner sağlamanın yanı sıra, organizatör kulüplerimizin yükünü hafifletmek ve organizasyonların kalitesini artırmak adına da önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI'NIN İKİNCİ YARI TAKVİMİ

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarısı, 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Kocaeli Büyükşehir Rallisi ile başlayacak. Bu yarışı 07-08 Ekim'de İstanbul Rallisi, 28-29 Ekim'de Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithafen Bolu'da düzenlenecek '100. Yıl Rallisi' ve son olarak 18-19 Kasım'da Kuşadası'nda düzenlenecek Ege Rallisi takip edecek.