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Rektör Levent, Badminton Milli Takımını Ziyaret Etti

Rektör Levent, Badminton Milli Takımını Ziyaret Etti
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için kampa giren Türkiye Badminton Milli Takımı'nı ziyaret ederek sporcularla sohbet etti ve başarı dileklerinde bulundu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitede şampiyona hazırlıkları için kampa giren Türkiye Badminton Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Hollanda'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde sürdüren Türkiye Badminton Milli Takımı'nı ziyaret eden Rektör Levent, sporcularla tek tek sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Rektör Levent, şu ifadelerde bulundu:

"Erzincan'ın ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin badminton dalında ülkemize oldukça önemli hizmetlerde bulunduğuna ve bulunmaya da devam edeceğine olan inancım tam. 11 kişilik milli takım kadromuzdan 5 sporcumuzun üniversitemizin öğrencilerinden oluşması da bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda sizlere canı gönülden başarılar diliyorum ve en iyi sonuçlarla ülkemizi onurlandıracağınıza inanıyorum."

Ziyaret esnasında Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat da Rektör Levent'e eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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