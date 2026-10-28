Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Rektör Gümüşsoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rektör Gümüşsoy’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, yayınladığı mesajda, "Asil Türk milletinin tarih sahnesinde varoluş iradesini, sarsılmaz azmini ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde taçlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından mukaddes vatan topraklarımızı parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen şer odaklarına karşı başlatılan Milli Mücadele, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Bu destan, 29 Ekim 1923'te "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle perçinlenerek yeni Türk Devletinin sarsılmaz temelini oluşturmuştur. Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil, bu topraklarda bin yıldır hüküm süren Selçuklu ve Osmanlı mirasından süzülüp gelen bağımsızlık karakterimizin en güçlü tezahürüdür. Bu düşüncelerle milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, Devletimiz ve Aziz Milletimiz ilelebet payidar kalsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu

Maçı izlemek için televizyonunu açanlar şoke oldu
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

Sunucunun yaptığı hareket pahalıya patladı
Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu
Fon soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var
Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme

İsrail'de seçimleri önde götüren isimden Netanyahu'ya sert uyarı
Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak

Trump gözünü o ülkeye dikti: Yakında 51. eyaletimiz olacak
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım

İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan gündem yaratacak mesaj
Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına ve hortum uyarısı

Meteoroloji saat verdi, alarm 19 ile yayıldı! Sel, fırtına, hortum...