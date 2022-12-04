Rekorlarla gelen zafer! Son şampiyon Fransa, güle oynaya turladı

Fransa, 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa'da Giroud ve Mbappe rekor kırdı.

Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçta ilk gol 44'te Giroud'dan geldi. Giroud, 51 gollü Thierry Henry'yi geçerek 52 golle Fransa tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

MBAPPE ŞOV YAPTI

Mbappe ise son bölümde şov yaptı. 74'te ceza sahası içinde sol üst köşeye sert şut çeken Mbappe, skoru 2-0'a getirdi. Mbappe, 90+1'de attığı şık golle farkı 3'e çıkardı. Polonya'nın tek sayısı ise uzatma bölümünde Lewandowski'den penaltısıyla geldi.

REKORLAR KIRILDI

2018 Dünya Kupası'nda 5 gol bulan Mbappe, 2022'de daha çeyrek final maçına çıkmadan aynı rakama ulaştı. Dünya Kupası'nda gol krallığına edvam eden Mbappe, 3 de asist katkısı sağladı. Mbappe aynı zamanda, 24 yaşını görmeden 8 veya daha fazla Dünya Kupası golüne ulaşan ilk oyuncu oldu. Daha önce bu rekor Pele'ye aitti. 32 gole ulaşan Mbappe, Zidane'ı da geride bıraktı.