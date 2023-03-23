Rekor kırdı! Dünya futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu

Portekiz'in 38 yaşındaki kaptanı Cristiano Ronaldo, Liechtenstein maçıyla dünya futbol tarihinde milli maçlarda en çok forma giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo sahaya attığı her adımda yeni bir rekor kırıyor. 38 yaşındaki futbolcu Liechtenstein karşılaşmasıyla futbol tarihine adını yazdırdı.

197 MAÇ

Portekiz Milli Takımı ile 197. maçına çıkan 38 yaşındaki yıldız, dünya futbol tarihinde milli maçlarda en çok forma giyen futbolcu olarak tarihe geçti.

HOCASI GÜVENDİ

Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler sarf edip kadroya davet etti. Martinez, "Böyle oyuncular için yaş önemsizdir. Devam etmek istediği sürece onun önünü açmak zorundasınız. Ronaldo gibi bir idole sahip olduğumuz için çok şanslıyız" açıklamasını yapmıştı.

Futbol tarihinde en çok milli maça çıkan futbolcular: